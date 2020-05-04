Россия считает преждевременным вопрос о повышении взносов в ВТО

Без изменения правил Всемирной торговой организации (ВТО) ставить вопрос о повышении взносов стран преждевременно.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Панкин. По его мнению, выгода для США в случае выхода из ВТО находится под вопросом.

«Принятие решения о выходе из ВТО — суверенное право любого члена организации. Вопрос — станет ли от этого лучше самим США. Ведь для американцев "вне объединения" утратят силу все те многосторонние правила и обязательства по либерализации доступа на внешние рынки, которые приносили пользу их экспортерам»,— сказал Панкин.

Он отметил, что в этой ситуации другие страны получат возможность применять в отношении американских товаров «тот торговый режим, который сочтут нужным».

В ответ на вопрос о готовности России на фоне возможного решения США по ВТО нарастить свой взнос в организацию, Панкин сообщил, что величина взносов в бюджет организации рассчитывается ежегодно исходя из доли конкретной страны или юрисдикции в общем объеме глобальной торговли. Доля России составляет 2,014%.

«Таким образом, до тех пор пока консенсусным решением всех участников многосторонней торговой системы в финансовые правила не будут внесены соответствующие изменения, ставить вопрос о повышении (в том числе "добровольном") размера взноса отдельных стран в бюджет ВТО преждевременно»,— сказал замминистра.

В феврале стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект выхода страны из соглашения ВТО по правительственным закупкам. Источники Bloomberg сообщали, что США готовы выйти из соглашения, если оно не будет изменено в соответствии с интересами Вашингтона.