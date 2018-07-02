Россия продлила запрет на транзит украинских товаров

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Россия продлила до конца года запрет на перевозки через территорию страны определенных товаров с Украины в Казахстан и Кыргызстан.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий указ подписал Владимир Путин.

С начала 2016 года Москва запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в санкционный перечень.

С июля 2016 года этот запрет расширили в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Кыргызстан через российскую территорию. После этого Киев обвинил Москву в блокировании транзита украинских товаров и нарушении норм ВТО.