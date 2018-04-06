Россия поставила 25 изотермических фургонов в Азербайджан

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан приобрел у России укомплектованные изотермическими фургонами производства "Мосдизайнмаш" 25 единиц техники — 10 автомобилей Isuzu NQR 90LM и 15 автомобилей Isuzu NPR 75LK.

Как передает Report, об этом сообщает компания "Мосдизайнмаш".

Новые фургоны выполнены из ударопрочного пластика, армированного многослойной стеклотканью (плотность 1500 г/1 м2). В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол с углеродом. Материал фургонов устойчив к атмосферным явлениям и агрессивным средам.

Надстройка имеет еще ряд полезных свойств: дверной проем жесткой конструкции с усилителями углов, нержавеющая фурнитура Pastore&Lombardi, прочный и одновременно гибкий подрамник из конструкционной стали, электропроводка с дополнительной защитой, отсутствие тепловых мостов. Пол покрыт полиуретановой смесью Henkel с кварцевой крошкой.

Кроме того, фургоны имеют малый вес, так как, в основном, используются передовые полимерные и композитные материалы.