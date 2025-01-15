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Россия почти в 200 раз нарастила закупки пылесосов из Индии

Россия почти в 200 раз нарастила закупки пылесосов из Индии Россия по итогам января-октября прошлого года закупила у Индии пылесосы на рекордные в истории взаимной торговли для этого товара 3,86 миллиона долларов США.
Бизнес
15 января 2025 г. 08:56
Россия почти в 200 раз нарастила закупки пылесосов из Индии

Россия по итогам января-октября прошлого года закупила у Индии пылесосы на рекордные в истории взаимной торговли для этого товара 3,86 миллиона долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского статведомства.

Согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года закупки выросли в 193 раза.

При этом пылесосы стали не единственными товарами среди электрических устройств и оборудования, которые показали по сравнению с 2023 годом заметную положительную динамику.

Так, импорт из Индии деталей и механизмов для электрических генераторов вырос в шесть раз до $4,21 млн, поставки аккумуляторов - вдвое до $10,32 млн, электробритв и машин для стрижки волос - в 19 раз до 1,14 млн, электрических водонагревателей - в пять раз до $11,25 млн.

По мнению аналитиков, рекордная закупка пылесосов из Индии может быть показателем попытки РФ обойти западные санкции.

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