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Россия планирует перевести в "цифру" подписание договоров на торгах

Россия планирует перевести в "цифру" подписание договоров на торгах Центральный банк России намерен до 2023 года перевести из бумажного в электронный вид подписание договоров по результатам закупочных процедур.
Бизнес
15 ноября 2021 г. 09:17
Россия планирует перевести в цифру подписание договоров на торгах

Центральный банк России намерен до 2023 года перевести из бумажного в электронный вид подписание договоров по результатам закупочных процедур.

Как передает Report, об этом сообщила в интервью ТАСС директор департамента закупок ЦБ РФ Мария Тимошенко.

"Мы еще раньше хотели сделать это и ставили горизонт до конца 2020 года, но потом пришли к выводу, что целесообразно проект реализовывать более масштабно: не только по закупочной деятельности, но и по договорной в целом. Поэтому мы пересмотрели горизонт, скорее всего, это будет в 2023 году", - сказала она.

Тимошенко уточнила, что сейчас договор подписывается на бумаге, но весь процесс согласования уже проходит в электронном виде. Также переведены в дистанционный и заочный формат заседания комиссий по закупкам.

ЦБ РФ проводит закупочные процедуры на электронной площадке "Сбер А" (ЗАО "Сбербанк-АСТ").

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Версия на английском языке Russia eyes switching to digital signing of contracts at auctions

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