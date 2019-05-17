Минпромторг РФ против единого сбора с зарубежных онлайн-покупок

Минпромторг России не считает целесообразным вводить единый сбор с зарубежных онлайн-покупок.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В конце апреля АКИТ предложила ввести единый сбор в размере% на покупки в посылках, доставляемые из-за рубежа и направила соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку. АКИТ также предлагает установить уполномоченного оператора, который будет взимать сбор, в том числе через авансированные платежи. Ассоциация также просит вице-премьера уравнять товарные агрегаторы с интернет-магазинами, чтобы установить для них одинаковую ответственность за уплату сборов в бюджет."Полагаем целесообразным придерживаться нормативов, установленных решением совета ЕЭС от 20 декабря 2017 года № 107", - прокомментировали в пресс-службе ведомства. Данное решение предусматривает поэтапное снижение порога доевро за посылку кгоду, пояснили в Минпромторге."Введение пошлин на посылки из-за рубежа в размере% или% вне зависимости от цены товаров может иметь экономический эффект, если они будут введены одномоментно на всей территории ЕАЭС. В противном случае поток посылок будет перенаправляться в РФ через страны ЕАЭС, обходя упомянутые пошлины", - продолжили в министерстве.Кроме этого, "для введения каких бы то ни было сборов и пошлин должен быть создан, протестирован и внедрен удобный онлайн-сервис оплаты для граждан", добавили в пресс-службе. При этом необходимо финансово-экономическое обоснование того, что стоимость администрирования сборов не превысит их размер, заметили в ведомстве