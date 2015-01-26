Россия не пропустила украинские яйца через свою территорию в Азербайджан

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Более 300 тыс. куриных яиц и 30 тонн молочной продукции с Украины запретили ввозить в РФ сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям из-за неточностей в ветеринарных документах.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Груз с Украины был задержан на днях в автомобильном пункте пропуска "Троебортное".

Три партии следовали из Украины в Азербайджан и Узбекистан. При проверке выяснилось, что ветеринарные свидетельства были заполнены с нарушением требований, говорится в пресс-релизе.

Инспекторы вернули груз на территорию Украины.