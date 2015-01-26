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    Россия не пропустила украинские яйца через свою территорию в Азербайджан

    Инспекторы вернули груз на территорию Украины

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Более 300 тыс. куриных яиц и 30 тонн молочной продукции с Украины запретили ввозить в РФ сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям из-за неточностей в ветеринарных документах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

    Груз с Украины был задержан на днях в автомобильном пункте пропуска "Троебортное".

    Три партии следовали из Украины в Азербайджан и Узбекистан. При проверке выяснилось, что ветеринарные свидетельства были заполнены с нарушением требований, говорится в пресс-релизе.

    Инспекторы вернули груз на территорию Украины.

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