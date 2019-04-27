Россия подготовит доклад о странах, перспективных для размещения промышленных зон

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу до 31 октября представить доклад о странах, на территориях которых могут быть размещены российские промышленные зоны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в перечне поручений премьер-министра по итогам форума "Национальные проекты - этап "Реализация", опубликованном в субботу на сайте кабмина.

"Представьте в правительство Российской Федерации доклады: о перспективных странах, на территориях которых могут быть размещены российские промышленные зоны, о целесообразности планирования мероприятий об оценке эффектов от реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" после его завершения", - говорится в документе.

Премьер-министр также поручил Минобрнауки, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину представить к 31 мая в правительство предложения о механизме стимулирования российских компаний, внедряющих в производство современные технологии.

"Представьте в правительство Российской Федерации согласованные предложения о механизме стимулирования российских производителей, принявших на себя обязательства по повышению конкурентоспособности продукции, по привлечению к разработке и внедрению современных технологий в производство промышленной продукции ведущих отечественных инжиниринговых и научно-образовательных центров. Срок - до 31 мая 2019 года", - говорится в перечне.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд