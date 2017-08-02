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    Россия намерена развивать электронную торговлю с Китаем

    Страны ведут переговоры в этом направлении

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Россия ведет переговоры с Китаем о возможном доступе российских производителей на китайский рынок с помощью электронной торговли. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

    Орешкин отметил, что китайский рынок является одним из самых больших рынков в мире, его объем составляет 1,3 млрд человек. Однако министр подчеркнул, что о деталях переговоров пока говорить рано.

    Ранее Орешкин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем в текущем году может достичь 80 млрд долларов.

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