Россия может ввести пошлины на американские товары на 538 млн долларов

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Россия подала документ во Всемирную торговую организацию (ВТО), в котором указывается, что страна может ввести пошлины на товары из США на сотни миллионов долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, власти страны могут утвердить пошлины в размере 537,6 млн долларов.

Отмечается, что подобная мера представляет собой ответный шаг на введённые в США в конце марта пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, которые касаются большинства стран мира, включая Россию.