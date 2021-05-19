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Россия может удвоить экспортную пошлину на лом металлов

Россия может удвоить экспортную пошлину на лом металлов Минпромторг РФ не ожидает охлаждения цен на металлы на мировом рынке раньше конца осени
Бизнес
19 мая 2021 г. 18:05
Россия может удвоить экспортную пошлину на лом металлов

Власти России могут 20 мая принять решение об увеличении экспортной пошлины на лом черных металлов вдвое - до 90 евро за тонну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Мы сейчас на лом предложили и будем вводить [пошлину] 90 евро - было 45 евро", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации.

Евтухов уточнил, что решение по пошлинам будет принято в четверг.

Минпромторг оценивает дополнительные поступления в бюджет от металлургических компаний из-за всплеска цен на их продукцию в 200-225 млрд рублей (2,7 млрд - 3,05 млрд долларов США) в 2021 году, заявил Евтухов.

"По нашим расчетам, за этот год они заплатят дополнительно в бюджет от 200 до 225 млрд рублей налогов, если ситуация не изменится, не будет резкого падения спроса", - сказал он.

Минпромторг РФ не ожидает охлаждения цен на металлы на мировом рынке раньше конца осени, сообщил Евтухов.

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