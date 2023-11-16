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Россия и Турция в ноябре проведут межправкомиссию по вопросам экономики

Россия и Турция в ноябре проведут межправкомиссию по вопросам экономики Россия и Турция планируют 24-25 ноября провести заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Заседание состоится в Турции.
Бизнес
16 ноября 2023 г. 17:45
Россия и Турция в ноябре проведут межправкомиссию по вопросам экономики

Россия и Турция планируют 24-25 ноября провести заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Заседание состоится в Турции.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Александра Новака.

Предыдущий раз заседание МПК прошло в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.

Тогда сопредседатели российско-турецкой комиссии вице-премьер РФ Александр Новак и министр торговли Турции Мехмет Муш обсуждали в том числе сотрудничество стран в транспортной сфере и логистике, промышленности и сельском хозяйстве, туризме.

Особое место в двустороннем взаимодействии стран занимает сфера энергетики. Успешно функционируют газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", продолжается строительство первой турецкой АЭС "Аккую".

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