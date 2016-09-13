Россия и Турция создают совместный инвестфонд

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Турция создают совместный инвестиционный фонд, целевой объем которого составит 1 млрд долларов. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, фонд будет заниматься кредитованием совместных проектов в приоритетных отраслях, включая сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, инфраструктуру.

"Сейчас в Турции завершается создание суверенного фонда, который будет ее представлять в этом проекте. Важно, что для создания как турецкого, так и российско-турецкого фонда используется опыт РФПИ", - рассказал К.Дмитриев.

Он отметил, что РФПИ сегодня активно работает с турецкими партнерами, есть соглашение по реализации проектов в России с турецким холдингом Rönesans Holding, занимающимся строительством и инвестициями в недвижимость, анализируется ряд сделок с другими компаниями в различных отраслях и регионах.

Глава РФПИ подчеркивает, что создание нового фонда позволит системно финансировать российско-турецкие инвестиционные проекты: "РФПИ уже рассматривает проекты на 300 млн долларов для их обсуждения в рамках российско-турецкого инвестиционного фонда в таких секторах, как сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, инфраструктура. РФПИ создал около 20 страновых партнерств, от нескольких сотен миллионов долларов до нескольких миллиардов каждое. В таком диапазоне мы считаем оптимальным и создание фонда".

Новый фонд может начать работу в 2017 году, однако проработка перспективных проектов уже идет. По мнению экспертов, фонд закрепит бизнес-отношения между странами, но для сверхамбициозных проектов ему нужно больше средств.