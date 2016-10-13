Россия и Азербайджан договорились продвигать совместные пилотные внешнеэкономические проекты

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Российском экспортном центре в Москве прошла рабочая встреча председателя Российско-Азербайджанского делового совета Петра Фрадкова и председателя Азербайджано-Российского делового совета Искандера Халилова.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в ходе встречи было отмечено, что структура российского экспорта в Азербайджан достаточно диверсифицирована и предполагает поставки, в первую очередь, несырьевых товаров.

На сегодняшний день практически сформирована членская база РАДС, в который вошли более 35 российских компаний, работающих в области пищевой промышленности, строительства и производства стройматериалов, автомобилестроения, сельхозмашиностроения, вагоностроения, фармацевтики, инжиниринга, информационных технологий, финансово-банковского сектора, наблюдается значительный интерес российских предпринимателей к развивающемуся азербайджанскому рынку.

Стороны обсудили план дальнейшей совместной работы. Запланировано, в частности, участие представителей РЭЦ в работе VII Российско-азербайджанского межрегионального форума 1 ноября 2016 года, заседании российско-азербайджанской межправительственной комиссии.

По итогам встречи также достигнута договоренность о создании до конца 2016 года перечня и совместном продвижении конкретных пилотных российско-азербайджанских внешнеэкономических проектов.