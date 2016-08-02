​Россия готовится к применению системы "Tax-free"

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ С 1 января будущего года в России приступят к применению системы "Tax-free".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, правительство страны приняло соответствующее решение по этому поводу.

Отмечается, что "Tax-free" будет реализован в два этапа. Сначала к данной системе подключатся 5 магазинов. А с 1 июля 2017 года система будет работать в полную силу.

В первую очередь пилотный проект будет реализован в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

На данный момент выбирают структуры, которые станут операторами новой системы.

После завершения пилотного проекта, желающим подключиться к системе "Tax-free" предпринимателям придется получить сертификат министерства промышленности и торговли России.

В РФ желающим воспользоваться системой "Tax-free" нужно будет приобрести непродовольственные товары минимум на 10 тыс. рублей. Иностранцам будет возвращена 18% часть НДС от суммы всей покупки.