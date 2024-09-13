Россия готова увеличить поставки пшеницы в Азербайджан

Баку и Москва прорабатывают возможность поставок в Азербайджан рисовых семян из России.
Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз России, данный вопрос обсуждался в пятницу на встрече в Баку заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.
В сообщении министерства также отмечается, что объем товарооборота между странами за восемь месяцев текущего года вырос на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Стороны отметили, что в основу российского экспорта в Азербайджан составляют пшеница, подсолнечное масло, а также кондитерские изделия.
"На встрече подчеркнуто, что российские предприятия готовы увеличивать поставки в Азербайджан пшеницы, масложировой продукции и сахара", - подчеркивает Минсельхоз.