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Россия готова увеличить поставки пшеницы в Азербайджан

Россия готова увеличить поставки пшеницы в Азербайджан Рассматривается возможность поставок рисовых семян из России в Азербайджана.
Бизнес
13 сентября 2024 г. 17:20
Россия готова увеличить поставки пшеницы в Азербайджан

Баку и Москва прорабатывают возможность поставок в Азербайджан рисовых семян из России.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз России, данный вопрос обсуждался в пятницу на встрече в Баку заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.

В сообщении министерства также отмечается, что объем товарооборота между странами за восемь месяцев текущего года вырос на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Стороны отметили, что в основу российского экспорта в Азербайджан составляют пшеница, подсолнечное масло, а также кондитерские изделия.

"На встрече подчеркнуто, что российские предприятия готовы увеличивать поставки в Азербайджан пшеницы, масложировой продукции и сахара", - подчеркивает Минсельхоз.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycana buğda tədarükünü artırmağa hazırdır

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