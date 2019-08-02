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Россия приступает к серийному производству электромобиля Zetta

Россия будет выпускать электромобили

Серийное производство российского электромобиля Zetta может начаться до конца 2019 года, если компания завершит сертификацию осенью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Авто Mail.ru".

"В настоящее время при активной поддержке Минпромторга России разрабатывается проект бюджетного полноприводного электромобиля отечественной конструкции и сборки Zetta. Компания планирует завершить сертификацию уже осенью, в этом случае можно говорить о начале серийного производства до конца года", - сказал министр в интервью.

Как отметил Мантуров, уникальность автомобиля заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе. "Основу создания этого экологически чистого автомобиля положена российская бестрансмиссионная платформа", - отметил глава Минпромторга.

Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти.

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