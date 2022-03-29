Российско-украинская война меняет картину внешней торговли Азербайджана

Россия и Украина, которые в настоящее время находятся в состоянии политического и военного противостояния друг с другом, играют особую роль во внешнеторговых связях Азербайджана.

Россия и Украина, которые в настоящее время находятся в состоянии политического и военного противостояния друг с другом, играют особую роль во внешнеторговых связях Азербайджана.

Как война повлияла на ненефтяной экспорт Азербайджана в эти страны?

Об этом Report побеседовал с руководителем департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Ниджат Гаджизаде.

"Россия и Украина являются основными внешнеторговыми партнерами Азербайджана. На фоне геополитических событий высока вероятность снижения торговых операций Азербайджана с указанными странами. Основное преимущество в торговле с РФ приходится на плодоовощную продукцию, а в торговле с Украиной главной движущей силой являются нефть и нефтепродукты. Так, фрукты и овощи и ряд аграрных продуктов покрывают около 60% экспорта в РФ, 82,5% экспорта в Украину составляют нефть и нефтепродукты. Хотя экспорт продукции в обе страны будет продолжаться, покупательная способность снизится".

Гаджизаде подчеркивает, что снижение покупательной способности на рынках, которые до сих пор были приоритетными, делает необходимым поиск новых рынков для экспорта.

По его словам, поиск новых рынков для экспорта или диверсификация географии экспорта актуальны всегда, вне зависимости от того, стабильна или нестабильна геоэкономическая ситуация: "Основная цель диверсификации - минимизировать риски на фоне возможных чрезвычайных или конфликтных ситуаций. Центрально-Азиатский регион, наряду с высоким уровнем самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией, является основным экспортером данной продукции. Бизнес-среда на рынке фруктов и овощей стран Персидского залива отличается. Так, США, Великобритания, Китай, Бразилия, Таиланд и братская Турция имеют значительную долю в импорте фруктов и овощей странами Персидского залива. Также обсуждается заключение соглашения о свободной торговле между ОАЭ и Турцией. В то же время из Азербайджана в Россию и Украину экспортируется неширокий ассортимент продукции: так, на 9 продуктов приходится 84% фруктов и овощей стоимостью 546,6 млн долларов США, отправляемых в РФ".

Ниджат Гаджизаде считает, что расширение сферы применения принципов преференциальной и свободной торговли может повлиять на ценовую конкуренцию и повысить потенциал диверсификации: "Хотя экспортный риск по упомянутым странам напрямую связан только с Российской Федерацией, диверсификация и разнообразие продукции, поставляемой в Россию и Украину, а также ее недостаточная промышленная и технологическая емкость ослабляют потенциал диверсификации. Также, несмотря на наличие свободных торговых отношений со странами СНГ, расположенными в Центрально-Азиатском регионе, экспорт овощей и фруктов в эти страны за последние 5 лет не отличался интенсивностью. Когда мы смотрим на статистику торговли, мы не наблюдаем высокой доли торговых операций в общем объеме внешней торговли по данному региону".

Глава департамента подчеркнул, что война также создала трудности в процессах импорта из этих стран. В международной практике в таких форс-мажорных ситуациях прослеживается стратегия импортозамещения. В ряде стран наблюдается успешная и неуспешная политика импортозамещения. По его словам, импортозамещение не должно означать его ограничение: "Наличие продуктов с высоким качеством и ценовым преимуществом перед импортной продукцией, а также внедрение цепочки создания стоимости в отечественном производстве с помощью более дешевых ресурсов и брендинга является важным вызовом".