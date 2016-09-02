Российский бренд "Кофе Хауз" выходит на азербайджанский рынок

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Франшиза "Кофе Хауз" продана в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, партнером российской сети стало ООО Coffee House Azerbaijan.

В планы компании входит открытие 8 заведений в течение ближайших 5 лет.

По словам директора департамента франчайзинга сетей "Шоколадница" и "Кофе Хауз" Максима Трубникова, рынок Азербайджана непростой: "Культура потребления там другая - это свадьбы, праздники на 500-300 человек. Конечно, разные столовые, рестораны и прочие заведения, в которых празднуются все эти мероприятия, пользуются бешеной популярностью. Плюс местная кухня, местный колорит. У них совсем другое видение общественного питания. Там рынок более консервативен в своих привычках. Так что в Азербайджане стоит выходить только в Баку".

Напомним, что российская сеть "Кофе Хауз" основана в 1999 году Тимуром Хайрутдиновым. В 2014 году сеть "Кофе Хауз" приобрел ее главный конкурент – "Шоколадница". Эта сеть принадлежит российскому бизнесмену Александру Колобову. А. Колобов также является мастер-франчайзи американской сети быстрого питания Burger King на территории РФ (ООО "БУРГЕР РУС", совместно с ВТБ-Капитал).