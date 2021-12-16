Российские предприниматели заинтересованы в ведении бизнеса в Азербайджане

Российские предприниматели заинтересованы в ведении бизнеса в Азербайджане.

Российские предприниматели заинтересованы в создании бизнеса, в работе в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук, выступая в университете ADA на конференции о перспективах азербайджано-российских экономических отношений.

Он напомнил, что в Азербайджане действует такая российская компания, как "КАМАЗ".

"Сейчас перед нами открылись новые возможности - связать Север-Юг, Запад - Восток. От этого может выиграть весь Евразийский экономический союз", - заявил вице-премьер России.

По его словам, Азербайджан и Россия также сотрудничают в области энергетики, нефтегазовой сфере и сельском хозяйстве.