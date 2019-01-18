Российские предприниматели совершат бизнес-миссию в Азербайджан

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В апреле состоится бизнес-миссия российских предпринимателей в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, миссия состоится 4-6 апреля.

Организатором бизнес-миссии выступает Ассоциация малых и средних экспортеров.

Для каждой компании-участника в рамках подготовки бизнес-миссии проводится поиск потенциальных партнеров и организуются переговоры с заинтересованными зарубежными компаниями.

Также для участников бизнес-миссии будут организованы визиты в национальные торговые представительства, бизнес-ассоциации, отраслевые объединения страны, встречи с представителями министерств и ведомств, деловых объединений, торгово-промышленных палат.

Программа бизнес-миссии предусматривает также посещение международных выставок.

В 2018 году Ассоциацией малых и средних экспортеров было организовано более 30 деловых миссий для экспортеров России. Предприниматели представили свой потенциал и нашли партнеров в таких странах как Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Беларусь.

В 2019 году Ассоциация малых и средних экспортеров расширяет географию. Кроме уже традиционных направлений, будут организованы бизнес-миссии в Азербайджан, Турцию, Монголию и Таджикистан.