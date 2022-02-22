Российские компании совершат деловой визит в Азербайджан

Планируется организация очередных деловых миссий российских компаний в Азербайджан.

Планируется организация очередных деловых миссий российских компаний в Азербайджан.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался в ходе приема министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым председателя правления "Росэксимбанка" Азера Талыбова.

На встрече обсуждались участие российских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, в энергетических, железнодорожных и фармацевтических проектах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр отметил успешное развитие связей с Российской Федерацией, подчеркнул важность финансового партнерства для более широкой реализации экономического потенциала, укрепления торговых и инвестиционных связей.

Председатель правления "Росэксимбанка" выразил заинтересованность российских предпринимателей в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане, подчеркнул, что деловое партнерство внесет вклад в экономическое сотрудничество, оживление бизнеса, открытие новых предприятий и рабочих мест.