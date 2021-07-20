Российские экспортеры прибудут в Баку для налаживания сотрудничества

23 июля состоится деловая миссия российских экспортеров в Баку при поддержке АО "РОСЭКСИМБАНК".

23 июля состоится деловая миссия российских экспортеров в Баку при поддержке АО "РОСЭКСИМБАНК".

Об этом сообщили Report в посольстве России в Азербайджане.

Программа деловой миссии включает переговоры российских компаний с потенциальными контрагентами из числа государственных компаний Азербайджана, а также презентацию новой линейки продукции ПАО "КАМАЗ".

В рамках деловой миссии будут проведены встречи и мероприятия с участием министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, председатель Правления АО "РОСЭКСИМБАНК" Азер Талыбов, представители госкомпаний Азербайджана и Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ), а также ведущих промышленных компаний России.