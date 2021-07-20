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Российские экспортеры прибудут в Баку для налаживания сотрудничества

Российские экспортеры прибудут в Баку для налаживания сотрудничества 23 июля состоится деловая миссия российских экспортеров в Баку при поддержке АО "РОСЭКСИМБАНК".
Бизнес
20 июля 2021 г. 16:26
Российские экспортеры прибудут в Баку для налаживания сотрудничества

23 июля состоится деловая миссия российских экспортеров в Баку при поддержке АО "РОСЭКСИМБАНК".

Об этом сообщили Report в посольстве России в Азербайджане.

Программа деловой миссии включает переговоры российских компаний с потенциальными контрагентами из числа государственных компаний Азербайджана, а также презентацию новой линейки продукции ПАО "КАМАЗ".

В рамках деловой миссии будут проведены встречи и мероприятия с участием министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, председатель Правления АО "РОСЭКСИМБАНК" Азер Талыбов, представители госкомпаний Азербайджана и Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ), а также ведущих промышленных компаний России.

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Версия на английском языке Russian exporters to arrive in Baku to establish cooperation

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