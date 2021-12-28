Российская компания приобрела винодельню "АСК Шеки Шараб"

Дочернее предприятие российской группы компаний "Абрау-Дюрсо" - ООО "АзАбрау" - стало победителем инвестиционного конкурса на приобретение государственной доли ООО "Шеки Шараб", объявленного Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве э

Дочернее предприятие российской группы компаний "Абрау-Дюрсо" - ООО "АзАбрау" - стало победителем инвестиционного конкурса на приобретение государственной доли ООО "Шеки Шараб", объявленного Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на министерство, подписание соглашения о купле-продаже между Госслужбой по вопросам имущества при Минэкономики и ПАО "Абрау-Дюрсо» состоялось 27 декабря.

В соответствии с условиями соглашения, победитель конкурса взял на себя обязательства выплатить в государственный бюджет 1 920 000 манатов и реализовать инвестиционную программу стоимостью около 4 500 000 манатов. ООО "АзАбрау" также обеспечит выплату задолженностей в размере 535 тыс. манатов в государственный бюджет, Государственный фонд социальной защиты, а также кредиторам и сотрудникам.

В Шекинском районе, являющимся одним из регионов виноградарства, компания планирует производство элитных, а также десертных виноградных вин. В ближайшей перспективе - посадка собственных виноградников. Особый интерес представляют местные автохтонные сорта Мадраса и Баяншира, произрастающие только в данном регионе.

Отметим, что территория ООО "АСК Шеки Шараб" - 6 га. Завод способен производить 2,6 млн бутылок вина в год. ПАО "Абрау Дюрсо", в первую очередь, планирует поставлять азербайджанские вина на российский рынок, а также расширить поставки на другие рынки.

Приватизация предприятия известной в сфере виноделия компанией "Абрау-Дюрсо" имеет особую значимость для развития виноградарства и виноделия в Азербайджане, внедрения современных технологий и открытия новых рабочих мест.

"Для нас это очередной важный шаг по расширению географии и реализации стратегии по выходу на международные рынки. Азербайджан - известный винодельческий регион. Во многом развитию виноделия помогает уникальный мягкий климат. Проникновению в Азербайджан заморозков препятствуют Кавказские горы. А жаркое, но не засушливое лето позволяет винограду

вызревать в полной мере. Местные сорта винограда отличаются самобытностью и уникальным вкусом. Мы видим большие перспективы в экспортном потенциале вин, производимых здесь", - прокомментировал событие президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

Победитель инвестиционного конкурса, ООО "АзАбрау", является дочерним предприятием российского ПАО "Абрау-Дюрсо" - группы компаний, которая обладает большим опытом в сфере виноделия и экспортирует свою продукцию в более чем 20 стран.

"Абрау-Дюрсо" является лидером российского рынка и широко представлена на розничном рынке страны. Будучи одним из пяти основных брендов спиртной продукции, "Абрау-Дюрсо" обладает самой широкой и качественной дистрибьюторской сетью. Группе компаний принадлежит 4 завода, 3 крупных виноградных сада, земельные участки площадью 6 500 га и магазины под брендом "Абрау-Дюрсо". В 2020 году продажи компании превысили 40 млн бутылок.

15:00

Российская группа компаний "Абрау-Дюрсо" победила в приватизационном конкурсе на выкуп винного завода "АСК Шеки Шараб".

Как передает Report, информацию об этом подтвердил директор компании "АСК Шеки Шараб" Видади Гусейнов.

"Где-то месяц назад компания "АСК Шеки Шараб" была выставлена ​​на продажу. Российская группа компаний "Абрау-Дюрсо" приняли участие в торгах. Представители этой компании приехали, ознакомились с заводом и решили его приобрести. Продажа состоялась 3 дня назад",- заявил директор компании.

Гусейнов отметил, что азербайджанская компания не меняет торговую марку, имя бренда останется прежним: ""АСК Шеки Шараб" сохранит свою торговую марку, только учредители поменялись. Не стоит забывать, что "Абрау-Дюрсо" - очень крупная компания, первоначальные инвестиции составили 2 миллиона 300 тысяч евро".

Он добавил, что предполагается открытие новых производственных площадей, создание новых рабочих мест, также есть планы по посадке новых виноградников.

"Наш самый крупный рынок экспорта - Россия. Оттуда наши вина имеют возможность экспортироваться в Европу",- отметил В. Гусейнов.

"Абрау-Дюрсо" планирует производить элитные, а также десертные виноградные вина и посадить собственные виноградники с автохтонными сортами "мадраса" и "баяншира". Экспорт локального вина планируется увеличить в пять раз до 2025 года.

Винный дом "Абрау-Дюрсо" уже представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Винодельня Ведерниковъ", "Лоза" и другие. По итогам 2020 года компания "Абрау-Дюрсо" продала более 40,5 млн бутылок алкогольной продукции.