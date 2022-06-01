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Российская компания хочет производить электросчетчики в Азербайджане

Российская компания хочет производить электросчетчики в Азербайджане Российское ООО Milur İS хочет производить электросчетчики в Сумгайытском химико-промышленном парке Министерства экономики.
Бизнес
1 июня 2022 г. 17:09
Российская компания хочет производить электросчетчики в Азербайджане

Российское ООО Milur İS хочет производить электросчетчики в Сумгайытском химико-промышленном парке Министерства экономики.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон при Минэкономики.

Исполняющий обязанности председателя правления агентства Эльшад Нуриев проинформировал представителей компании о промышленных зонах, условиях, созданных здесь для бизнесменов, имеющихся инвестиционных возможностях, состоялась презентация промышленных зон. Представители компании рассказали о деятельности представляемой ими корпорации и отметили заинтересованность в реализации проекта по производству электросчетчиков в промышленной зоне.

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