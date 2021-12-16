Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию томатов и яблок трех азербайджанских предприятий

Россельхознадзор с завтрашнего дня разрешает ввоз в Россию томатов и яблок с трех азербайджанских предприятий.

Россельхознадзор с завтрашнего дня разрешает ввоз в Россию томатов и яблок с трех азербайджанских предприятий.

Как сообщает Report, решение принято по итогам проведенного азербайджанским компетентным ведомством фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки, а также под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

По информации, это ООО "Green product" (Сабунчинский район), ООО "ТСТ Азербайджан" (Сураханский район), ООО "Exotica" (Хатаинский район).

Таким образом, на сегодняшний день возможны отправки в Россию томатов с 214 азербайджанских предприятий и 1 кооператива, яблок – с 79 предприятий.