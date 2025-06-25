Россельхознадзор обвинил Армению в неспособности регулировать производство и фитоконтроль цветочной продукции

Россельхознадзор с 27 июня вводит новый порядок ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении.

Россельхознадзор с 27 июня вводит новый более жесткий порядок ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение ведомства.

С этой даты ввоз цветочной продукции будет возможен только из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости.

"Решение принято в связи с резким увеличением поставок цветов из Армении в Россию неустановленного фитосанитарного статуса", - отмечается в сообщении.

По данным Россельхознадзора, анализ представленной компетентным ведомством Армении информации показал, что "армянское происхождение поставляемой в Россию цветочной продукции не прослеживается, ее производство и фитосанитарный статус в республике государственными органами не регулируется и носит хаотичный характер".

С начала года 14,6 млн цветов не были предъявлены в России для проведения фитосанитарного контроля.

"Указанное подтверждает неспособность армянской стороны в настоящее время обеспечить фитосанитарную безопасность и прослеживаемость отправляемой в Россию цветочной продукции, способствует поставкам в страну цветов неустановленного происхождения с опасным фитосанитарным статусом, не исключает попадание на рынок России подкарантинной продукции, несертифицированной в соответствии с требованиями ЕАЭС", - подчеркивается в информации.