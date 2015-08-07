Москва: В 2015 году с Азербайджаном увеличилась поставка продукции на 14%

Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ Доля импортных товаров в Москве после введения санкций и контрсанкций снизилась на 13%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в ходе подведения итогов продовольственного эмбарго в столице за год.

"Доля импорта в этом году снизилась с 36% до 23%. Для еще большего снижения доли зарубежного импорта мы готовы задействовать внутренний ресурс. И дополнительно достигаем новых соглашений с Белоруссией и Турцией относительно овощей, фруктов и молочной продукции. К примеру в 2015 году с Азербайджаном увеличилась поставка продукции на 14%" , - сообщил Немерюк.

Также, по его словам, после введения продовольственного эмбарго пришлось оперативно менять страны. Сейчас очень много мяса поставляется из Молдовы, сыра из Таиланда, Белоруссии, Уругвая, овощей и фруктов из Турции и Азербайджана. В рамках фестиваля "Золотая осень" подписано более 20 соглашений о поставках продовольствия.