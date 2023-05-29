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Rolls-Royce запланировал провести массовые сокращения

Rolls-Royce запланировал провести массовые сокращения Британская машиностроительная компания Rolls-Royce собирается уволить тысячи сотрудников.
Бизнес
29 мая 2023 г. 20:29
Rolls-Royce запланировал провести массовые сокращения

Британская машиностроительная компания Rolls-Royce собирается уволить тысячи сотрудников.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники пишет The Times.

В рамках программы оптимизации компания планирует объединить непроизводственные отделы, это коснется подразделений оборудования для гражданской авиации, оборонного сектора и энергетики. В результате около 10 процентов из 30 000 сотрудников предприятия могут остаться без работы. Как отмечает газета, в наибольшей степени сокращения затронут работников главного офиса Rolls-Royce, расположенного в Дерби.

В компании при этом заявили, что окончательное решение по поводу сотрудников не принято. «Все рассуждения - чистая спекуляция», - отметил представитель Rolls-Royce.

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