О нас
Report Georgia
Аудио новости

Rolls-Royce привлекла $617 млн для разработки малых ядерных реакторов

Rolls-Royce привлекла $617 млн для разработки малых ядерных реакторов Британская компания Rolls-Royce привлекла 617 млн долларов США для разработки малых модульных ядерных реакторов, причем почти половина денежных средств поступила от правительства Великобритании.
Бизнес
9 ноября 2021 г. 18:16
Rolls-Royce привлекла $617 млн для разработки малых ядерных реакторов

Британская компания Rolls-Royce привлекла 617 млн долларов США для разработки малых модульных ядерных реакторов, причем почти половина денежных средств поступила от правительства Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, Rolls-Royce прилагает максимум усилий для реализации этого плана, поскольку ее основным видом деятельности является производство реактивных двигателей для пассажирских лайнеров, а в настоящее время компания сталкивается с неопределенностью, связанной с намерением отказаться от самолетов, работающих на керосиновом топливе.

Великобритания, как пишет агентство, выделила 285,6 млн долларов США в качестве помощи Rolls-Royce в строительстве первого в стране малого модульного ядерного реактора, что является частью усилий по достижению нулевого уровня выбросов CO2. Реализация этой цели к 2050 году потребует значительного увеличения производства низкоуглеродной энергии, в частности, ветровой, солнечной и атомной. Вместе с тем подчеркивается, что Соединенное Королевство планирует увеличить число рабочих мест в сфере чистых технологий в рамках так называемой зеленой промышленной революции.

"Их [Rolls-Royce] разработка позволит позиционировать нашу страну как мирового лидера в области инновационных ядерных технологий, которые мы потенциально можем экспортировать в другие государства", - считает министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Илон Маск переименовал себя и вознамерился продать 10% акций Tesla
Илон Маск переименовал себя и вознамерился продать 10% акций Tesla
8 ноября 2021 г. 09:25
Baku Steel Company преподнесла памятные подарки более 140 участникам войны
ФотоBaku Steel Company преподнесла памятные подарки более 140 участникам войны
6 ноября 2021 г. 17:26
Бывший посол Турции в Азербайджане пожертвовал фонду YAŞAT 12 000 манатов
Бывший посол Турции в Азербайджане пожертвовал фонду YAŞAT 12 000 манатов
5 ноября 2021 г. 10:18
Бинали Йылдырым сделал пожертвование в Фонд YAŞAT
Бинали Йылдырым сделал пожертвование в Фонд "YAŞAT"
4 ноября 2021 г. 20:30
Завершился первый этап конкурса Лучший ковер для коллекции Зафар
ФотоЗавершился первый этап конкурса "Лучший ковер для коллекции "Зафар""
4 ноября 2021 г. 17:56
Бизнес-структуры Азербайджана и Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве
Бизнес-структуры Азербайджана и Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве
4 ноября 2021 г. 17:32
В торговых объектах проведен мониторинг по соблюдению карантинных мер
В торговых объектах проведен мониторинг по соблюдению карантинных мер
4 ноября 2021 г. 17:28
Шахмар Мовсумов: Азербайджану повезло в борьбе с пандемией
Шахмар Мовсумов: Азербайджану повезло в борьбе с пандемией
4 ноября 2021 г. 17:01
Микаил Джаббаров: Павильон Азербайджана на Dubai EXPO-2020 вызывает большой интерес
Микаил Джаббаров: Павильон Азербайджана на Dubai EXPO-2020 вызывает большой интерес
4 ноября 2021 г. 15:23
Азербайджан обсудил с ОАЭ сотрудничество в Транскаспийском коридоре
ФотоАзербайджан обсудил с ОАЭ сотрудничество в Транскаспийском коридоре
4 ноября 2021 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi