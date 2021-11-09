Rolls-Royce привлекла $617 млн для разработки малых ядерных реакторов

Британская компания Rolls-Royce привлекла 617 млн долларов США для разработки малых модульных ядерных реакторов, причем почти половина денежных средств поступила от правительства Великобритании.
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Великобритания, как пишет агентство, выделила 285,6 млн долларов США в качестве помощи Rolls-Royce в строительстве первого в стране малого модульного ядерного реактора, что является частью усилий по достижению нулевого уровня выбросов CO2. Реализация этой цели к 2050 году потребует значительного увеличения производства низкоуглеродной энергии, в частности, ветровой, солнечной и атомной. Вместе с тем подчеркивается, что Соединенное Королевство планирует увеличить число рабочих мест в сфере чистых технологий в рамках так называемой зеленой промышленной революции.
"Их [Rolls-Royce] разработка позволит позиционировать нашу страну как мирового лидера в области инновационных ядерных технологий, которые мы потенциально можем экспортировать в другие государства", - считает министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.