Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию

Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель компании.

Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель компании.

"Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные дальнейшие последствия для нашего бизнеса", - сказал он.

В конце января компания сообщала, что Россия стала крупнейшим рынком в Европе по продажам люксовых автомобилей Rolls-Royce.

В 2021 году продажи бренда в стране впервые превысили отметку в 300 машин.