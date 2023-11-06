Роль моста между Европой и Азией позволяет Азербайджану развивать "зеленую торговлю"

В последние годы экономическое сотрудничество Азербайджана с Китаем расширилось и привело к заметному развитию во всех сферах. Азербайджан с самого начала поддержал инициативу председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина "Один пояс, один

В последние годы экономическое сотрудничество Азербайджана с Китаем расширилось и привело к заметному развитию во всех сферах. Азербайджан с самого начала поддержал инициативу председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", которая укрепляет связи между двумя странами и создает новые возможности для сотрудничества в различных сферах. Азербайджан также поддерживает продвижение одного из основных направлений этой инициативы - "Зеленого развития".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил вице-премьер Азербайджана, сопредседатель азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахин Мустафаев на пленарном заседании "Развитие зеленых инвестиций и торговли для построения глобальной экологической цивилизации" Международного экономического форума в Хунцяо, организованного в рамках 6-й Китайской международной выставки импорта.

Ш.Мустафаев отметил, что благодаря совместным усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина между двумя странами укрепляются политический диалог и традиционная дружба, развиваются межгосударственные отношения, взаимовыгодное экономическое сотрудничество демонстрирует хорошую динамику.

Сказав, что Азербайджан, вносит свой вклад в процесс зеленой трансформации, заместитель премьер-министра добавил, что роль нашей страны в качестве моста между Европой и Азией позволяет ей развивать "зеленую торговлю".

Вице-премьер также подчеркнул, что Азербайджан полон решимости к 2030 году довести объемы энергии, получаемой из альтернативных и возобновляемых источников, до 30 процентов. Ш.Мустафаев довел до сведения участников мероприятия, что освобожденные от оккупации Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы по поручению президента Ильхама Алиева восстанавливаются в соответствии с концепцией "Зеленая энергетическая зона", на этих территориях внедряются самые современные технологии и концепции, в том числе "Умное село", "Умный город", "Умное сельское хозяйство" и "Зеленая энергия".

Предоставив информацию о потенциале нашей страны в области альтернативных и возобновляемых источников энергии, заместитель премьер-министра отметил, что эта сфера уже стала основным источником иностранных инвестиций в Азербайджане. Он подчеркнул успешное сотрудничество с китайскими компаниями в проектах "зеленой энергии" в Азербайджане.

Ш.Мустафаев довел до сведения, что в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, подписанным в декабре прошлого года в Бухаресте между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, произведенная в Азербайджане "зеленая энергия" будет транспортироваться в Европу.

На пленарном заседании, организованном совместно Министерством коммерции Китая, Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программой развития ООН, выступили замминистра коммерции Китая Лин Ци, генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен, высокопоставленные чиновники из ряда стран. Они заявили, что поддержание баланса между экономическим развитием и экологической стабильностью является совместной миссией международного сообщества, а также поделились своими взглядами на вопросы "зеленого развития".