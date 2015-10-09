​Рогозин: Товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг исторического рекорда

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Россия и Азербайджан установили рекорд по объему взаимной торговли".

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на заседании двусторонней российско-азербайджанской межправительственной комиссии в Москве.

"По итогам прошлого года российско-азербайджанский товарооборот вырос на 12% и достиг исторического максимума в 4 млрд. долларов США", - заявил он.

По оценке замглавы правительства, динамика показателей торговли была одной из лучших среди стран СНГ. При этом, отметил Рогозин, с 2009 года объем взаимной торговли РФ и Азербайджана вырос более, чем в два раза.

Первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев также подтвердил установленный рекорд, заметив, что это самые высокие цифры по объемам взаимной торговли России со странами СНГ. "Мы вышли на показатели более 1,5 млрд. долларов российских инвестиций в Азербайджане по линии банковской сферы и таких крупных компаний, как ЛУКОЙЛ, - рассказал он. - Имеем около 1,5 млрд. долларов оборота наших услуг".

По словам замминистра, в Азербайджане действуют около 600 предприятий из России, которые либо на 100 процентов российские, либо действуют как совместное предприятие.