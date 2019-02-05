Родительский холдинг Google существенно увеличил выручку

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Американская корпорация Alphabet, владеющая в том числе компанией Google, зафиксировала по итогам четвёртого квартала выручку в размере 39,2 миллиарда долларов, что превысило ожидания аналитиков.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованная в понедельник корпоративная отчетность.

Специалисты прогнозировали, что за трёхмесячный период, завершившийся 31 декабря прошлого года, выручка Alphabet составит не более 38,9 миллиарда долларов. По сравнению с последним кварталом 2017 года показатель выручки увеличился на 21,5 процента.

Корпорация также зафиксировала прибыль в размере 8,9 миллиарда долларов (12,77 доллара в расчёте на акцию). Для сравнения, по итогам четвёртого квартала 2017 года Alphabet понесла убытки в размере чуть более 3 миллиардов долларов (4,35 доллара на акцию).