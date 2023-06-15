Родитель: Национальный чемпионат по стартапам – возможность для раскрытия потенциала

Видя позитивный настрой моего ребенка на этот проект, я поддержу его и на чемпионате мира.

Видя позитивный настрой моего ребенка на этот проект, я поддержу его и на чемпионате мира.

Об этом в разговоре с Report сказал отец участницы команды-победителя Национального чемпионата по стартапам Салимы Мамедли Фарид Мамедли.

Он отметил, что подобные проекты – прекрасная возможность для детей раскрыть свой потенциал: "Надеюсь, что победившая команда покажет хороший результат и на чемпионате мира. Я бы посоветовал родителям создавать для детей возможность испытывать свои силы в такого рода проектах. Отрадно, что в Азербайджане существуют подобные бизнес-школы. Такое трудолюбие наших детей с малых лет будет содействовать их успеху в бизнес-сфере в будущем".