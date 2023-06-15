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Родитель: Национальный чемпионат по стартапам – возможность для раскрытия потенциала

Родитель: Национальный чемпионат по стартапам – возможность для раскрытия потенциала Видя позитивный настрой моего ребенка на этот проект, я поддержу его и на чемпионате мира.
Бизнес
15 июня 2023 г. 16:22
Родитель: Национальный чемпионат по стартапам – возможность для раскрытия потенциала

Видя позитивный настрой моего ребенка на этот проект, я поддержу его и на чемпионате мира.

Об этом в разговоре с Report сказал отец участницы команды-победителя Национального чемпионата по стартапам Салимы Мамедли Фарид Мамедли.

Он отметил, что подобные проекты – прекрасная возможность для детей раскрыть свой потенциал: "Надеюсь, что победившая команда покажет хороший результат и на чемпионате мира. Я бы посоветовал родителям создавать для детей возможность испытывать свои силы в такого рода проектах. Отрадно, что в Азербайджане существуют подобные бизнес-школы. Такое трудолюбие наших детей с малых лет будет содействовать их успеху в бизнес-сфере в будущем".

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Версия на английском языке Winner's parent: National Startup Championship is great opportunity for children to discover their potential  
Версия на азербайджанском языке Valideyn: "Startaplar üzrə Milli Çempionat potensialı kəşf etmək üçün fürsətdir"

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