Количество сделок по слиянию и поглощению в Японии достигло исторического максимума

Рынок слияний и поглощений среди японских компаний достиг рекордного уровня по итогам 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Recof.

После того как на прошлой неделе Hitachi объявила о продаже своих крупнейших подразделений в общей сложности за 4,5 млрд долларов, количество сделок M&A в стране достигло с начала года 2 840. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году — тогда было заключено 2 818 сделок по слиянию или поглощению.

В уходящем году японские компании потратили на поглощения и слияния в общей сложности около 55 млрд долларов. Это рекордная сумма с 2007 года, то есть за весь посткризисный период.