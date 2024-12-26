Рифат Хисарджыклыоглу: Важно обеспечить упрощенные таможенные процедуры

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) должны действовать сообща перед лицом торговых войн, которые приобретают все больший размах в мире.

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) должны действовать сообща перед лицом торговых войн, которые приобретают все больший размах в мире.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Торгово-промышленной палаты Турции Рифат Хисарджыклыоглу на Генеральной ассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку.

По его словам, следует увеличить торговлю между тюркскими странами и устранить имеющиеся препятствия: "В связи с этим очень важно обеспечить упрощенные таможенные процедуры. Наше ведомство готово поделиться опытом с тюркскими странами в этом вопросе. Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является создание специального подкомитета в Торгово-промышленной палате Турции".