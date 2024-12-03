Центр: Азербайджан может к 2027г нарастить импорт кормов для домашних животных до $18,6 млн

РФ к 2027 году по сравнению с 2023 годом может на 58,3% увеличить стоимостной экспорт кормов для домашних животных в Азербайджан.

РФ к 2027 году по сравнению с 2023 годом может на 58,3% увеличить стоимостной экспорт кормов для домашних животных в Азербайджан.

Как сообщает Report, такой прогноз сделан в обзоре потенциала экспорта этой продукции, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Азербайджан включен в топ-10 стран, которые являются наиболее перспективными покупателями данной продукции в РФ.

В 2023 году Азербайджан импортировал 8,7 тыс. тонн данной продукции на сумму 14 млн долларов США. При этом поставки из РФ составили 3,3 тыс. тонн на 4,8 млн долларов.

Согласно оценкам центра, в 2026 году общий импорт данной продукции в Азербайджан может увеличиться на 3,5 тыс. т – до 12,2 тыс. тонн (рост на 40,2%). Стоимость импорта может увеличиться на 4,6 млн долларов до 18,6 млн долларов (рост на 32,8%).

При этом прирост поставок из РФ к 2027 году может составить 2,5 тыс. т – до 5,8 тыс. т (рост на 75,7%). Стоимость импорта может увеличиться на 2,8 млн долларов до 7,6 млн долларов (рост на 58,3%).

В Агроэкспорте считают, что доля России в стоимостном объеме импорта данной продукции в Азербайджан к 2027 году достигнет 40,9% с 38,2% в 2023 году.