О нас

Резиденты Мингячевирского парка высоких технологий освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины

Резиденты Мингячевирского парка высоких технологий освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины Некоторые товары, ввозимые в страну юридическими или физическими лицами (резидентами Мингячевирского парка высоких технологий), осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в ближайшие два года освобождаются от уплат
Бизнес
22 февраля 2023 г. 15:35
Резиденты Мингячевирского парка высоких технологий освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины

Некоторые товары, ввозимые в страну юридическими или физическими лицами (резидентами Мингячевирского парка высоких технологий), осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в ближайшие два года освобождаются от уплаты таможенных пошлин.

Как сообщает Report, об этом говорится в изменениях, внесенных в постановление Кабинета министров от 22 апреля 1998 года №91 "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям в Азербайджанской Республике".

Согласно списку, представленному Министерством цифрового развития и транспорта, товары, импортируемые по 15 товарным номенклатурам внешнеэкономической деятельности, освобождаются от таможенной пошлины до 28 августа 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mingəçevir YTP-nin rezidentləri 15 mal qrupu üzrə idxal gömrük rüsumundan azad edilib

Другие новости из категории

Азербайджан начал экспорт железных и стальных прутьев в еще четыре страны
Азербайджан начал экспорт железных и стальных прутьев в еще четыре страны
22 февраля 2023 г. 14:01
Азербайджан втрое увеличил экспорт гипса в Грузию
Азербайджан втрое увеличил экспорт гипса в Грузию
22 февраля 2023 г. 13:32
Документация 4 госструктур будет автоматически интегрирована в систему ГНС Азербайджана
Документация 4 госструктур будет автоматически интегрирована в систему ГНС Азербайджана
22 февраля 2023 г. 13:14
За год более 60% компаний Японии частично или полностью приостановили работу в РФ
За год более 60% компаний Японии частично или полностью приостановили работу в РФ
22 февраля 2023 г. 12:06
Возобновлен экспорт вина из Азербайджана в 7 стран
Возобновлен экспорт вина из Азербайджана в 7 стран
22 февраля 2023 г. 10:20
Азербайджан возобновил экспорт мебели в 9 стран
Азербайджан возобновил экспорт мебели в 9 стран
21 февраля 2023 г. 15:49
В Азербайджане разработан новый механизм возврата излишне уплаченных налогов
В Азербайджане разработан новый механизм возврата излишне уплаченных налогов
21 февраля 2023 г. 15:02
Азербайджан увеличил импорт двигателей из Грузии на 2%
Азербайджан увеличил импорт двигателей из Грузии на 2%
21 февраля 2023 г. 14:50
Предприниматели могут получить некоторые коммунальные услуги в бакинском доме МСП
Предприниматели могут получить некоторые коммунальные услуги в бакинском доме МСП
21 февраля 2023 г. 14:12
Азербайджан с Дагестаном планируют обмениваться опытом в поддержке МСБ
Азербайджан с Дагестаном планируют обмениваться опытом в поддержке МСБ
21 февраля 2023 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi