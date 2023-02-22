Резиденты Мингячевирского парка высоких технологий освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины

Некоторые товары, ввозимые в страну юридическими или физическими лицами (резидентами Мингячевирского парка высоких технологий), осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в ближайшие два года освобождаются от уплат

Некоторые товары, ввозимые в страну юридическими или физическими лицами (резидентами Мингячевирского парка высоких технологий), осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в ближайшие два года освобождаются от уплаты таможенных пошлин.

Как сообщает Report, об этом говорится в изменениях, внесенных в постановление Кабинета министров от 22 апреля 1998 года №91 "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям в Азербайджанской Республике".

Согласно списку, представленному Министерством цифрового развития и транспорта, товары, импортируемые по 15 товарным номенклатурам внешнеэкономической деятельности, освобождаются от таможенной пошлины до 28 августа 2025 года.