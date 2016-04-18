​Резидентов промышленных парков Азербайджана освободят от таможенных пошлин

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Законопроект о внесении поправок в закон "О таможенных тарифах" обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован на пленарное заседание парламента.

Как передает Report, согласно предложенным поправкам, с 1 мая 2016 года сроком на 5 лет от таможенных пошлин освобождаются все виды товаров, импортируемых в целях осуществления соответствующей деятельности резидента промышленного парка, созданного соответствующим решением органов исполнительной власти.

Отметим, что законопроект о внесении поправок в закон "О таможенных тарифах" разработан с целью обеспечения исполнения пункта 4.2 распоряжения президента Азербайджана от 3 июня 2015 года о создании Гарадагского промышленного парка.