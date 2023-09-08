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Режим труда и отдыха водителей в Азербайджане будет определяться министерством цифрового развития и транспорта

Режим труда и отдыха водителей в Азербайджане будет определяться министерством цифрового развития и транспорта Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих международные и внутренние пассажирские и грузовые перевозки в Азербайджане, будет определять министерство цифрового развития и транспорта.
Бизнес
8 сентября 2023 г. 11:33
Режим труда и отдыха водителей в Азербайджане будет определяться министерством цифрового развития и транспорта

Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих международные и внутренние пассажирские и грузовые перевозки в Азербайджане, будет определять министерство цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном премьер-министром Али Асадовым распоряжении, касающемся реализации поправок к закону "Об автомобильном транспорте".

Согласно документу, министерство цифрового развития и транспорта по согласованию с министерством внутренних дел, министерством юстиции, министерством экономики и другими государственными органами должно в течение 4 месяцев подготовить соответствующий проект и представить его в Кабинет министров.

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