Реза Вазири: Акции Anglo Asian Mining подешевели на 80% в связи с событиями в Союдлю

События в селе Союдлю и прекращение работы установки по переработке руды методом флотации и добычи на контрактной площади Гедабек нанесли большой ущерб британской компании Anglo Asian Mining PLC.

События в селе Союдлю и прекращение работы установки по переработке руды методом флотации и добычи на контрактной площади Гедабек нанесли большой ущерб британской компании Anglo Asian Mining PLC.

Об этом, отвечая на вопрос командированного в Союдлю корреспондента Report, сказал генеральный директор занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане компании Anglo-Asian Mining PLC Реза Вазири.

По его словам, стоимость акций компании на Лондонской фондовой бирже снизилась на 80%: "Я думаю, что даже если компании будет нанесен серьезный ущерб, это не повод уходить с рынка, и мы снова будем работать над повышением цен на акции на фондовых биржах".

По данным компании, временная остановка флотационной установки привела к сокращению производства меди в августе примерно на 400 тонн, а производства золота - на 300 унций.

Anglo Asian Mining PLC предполагает, что работа флотационной установки не возобновится раньше 2024 года.