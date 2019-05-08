США увеличивают до 25% пошлины на китайские товары

Власти США решили увеличить с 10% до 25% пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта информация, как сообщило в среду агентство Reuters, опубликована в сборнике официальных документов правительства США - Федеральном реестре.

Согласно изложенным агентством данным, решение вступит в силу с 10 мая.

В начале декабря 2018 года Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.