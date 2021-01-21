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Renault запланировал "убийство" популярной модели Автоваза

Renault запланировал "убийство" популярной модели Автоваза Автомобилисты считают, что объединение Lada и Dacia не сулит ничего хорошего российскому автопрому
Бизнес
21 января 2021 г. 12:35
Renault запланировал убийство популярной модели Автоваза

Автомобильный альянс Renault-Nissan решил объединить бренды Lada и Dacia. Это может привести к сокращению ряда моделей российского производителя.

Как передает Report, об этом сообщило издание "Auto.ru".

Автомобилисты считают, что объединение Lada и Dacia не сулит ничего хорошего российскому автопрому. Отныне все автомобили будут создаваться на платформе CMF-B. Бренд из Тольятти вынужден идти на любые уступки, чтобы удовлетворить французских партнеров. Существует вероятность, что в ближайшем будущем придется расстаться и с моделью Lada Vesta, которая не представляет интереса на рынке. Дело в том, что платформа CMF-B существует для изготовления машин класса В. Если же говорить о Lada Vesta, то она не подходит под эти параметры, потому как принадлежит С-сегменту. У компании нет никаких причин менять конструкцию автомобиля и укорачивать ее для новой "тележки".

Что же касается французской компании Renault, то она планирует до 2025 года привезти в Россию пять новых моделей.

По данным издания, в первом квартале этого года на российском авторынке стартуют продажи нового поколения популярного кроссовера Duster. Также Renault намерена запустить еще несколько новинок. "До 2025 года Renault планирует запустить еще четыре новинки, в том числе модели, построенные на новой, общей с Lada платформе CMF-B. Кроме того, Renault планирует выйти в другие сегменты и запустить новую модель C-класса", — уточнил гендиректор "Рено Россия" Ян Птачек.

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