Renault удвоила прогноз производственных потерь из-за нехватки чипов

Французский автопроизводитель Renault Group ожидает, что по итогам текущего года из-за дефицита чипов сможет выпустить примерно на 500 тыс. автомобилей меньше запланированного.

Французский автопроизводитель Renault Group ожидает, что по итогам текущего года из-за дефицита чипов сможет выпустить примерно на 500 тыс. автомобилей меньше запланированного.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", это более чем вдвое больше прогноза, который сама компания давала в сентябре,— 220 тыс. автомобилей. Сейчас же Renault прогнозирует, что только по итогам третьего квартала дефицит чипов обойдется ей в 170 тыс. невыпущенных автомобилей.

Это заявление компания сделала в рамках своей отчетности за третий квартал, в котором она продала 599 тыс. автомобилей, что на 22% меньше, чем годом ранее. Renault отметила, что бренд Lada сохраняет лидерство на российском рынке, несмотря на 27,8% падения продаж. «Модели Lada Vesta и Lada Granta лучше всего продаются на этом рынке»,— отмечается в релизе.

Renault также отметила, что вклад компании АвтоВАЗ в выручку всей группы в третьем квартале составил 537 млн евро, что на 19% меньше, чем годом ранее. Без учета изменения валютных курсов вклад АвтоВАЗа в выручку Renault Group сократился бы на 23,9%.

По состоянию на конец третьего квартала российский рынок остается вторым по значению рынком (продажи с начала года составили 367 тыс. автомобилей) для Renault Group после французского (391,5 тыс. автомобилей). На третьем месте с большим отрывом идет рынок Германии — 129 тыс. автомобилей.