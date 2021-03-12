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Renault продал свою долю в Daimler более чем за миллиард евро

Renault продал свою долю в Daimler более чем за миллиард евро Эта финансовая сделка не повлияет на промышленное партнерство между группой Renault и Daimler
Бизнес
12 марта 2021 г. 13:27
Renault продал свою долю в Daimler более чем за миллиард евро

Французский автопроизводитель Renault полностью продал свою долю в немецком автомобильном концерне Daimler в размере 1,54% примерно за 1,143 миллиарда евро.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в релизе французской компании.

"Renault объявляет об успешной продаже всей своей доли в Daimler AG (т.е. 16 448 378 акций, представляющих 1,54% акционерного капитала Daimler) по цене 69,5 евро за акцию (т.е. на сумму около 1,143 миллиарда евро), путем размещения среди квалифицированных инвесторов", — говорится в релизе компании.

"Промышленное партнерство между группой Renault и Daimler остается неизменным, и эта финансовая сделка не повлияет на него", — добавляет компания.

Поступления от продажи позволят группе Renault ускорить сокращение доли заемных средств в своей деятельности в области автомобилестроения, также поделился планами автопроизводитель.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. В альянс Renault-Nissan-Mitsubishi входит российская группа "АвтоВАЗ".

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании по состоянию на конец 2020 года составляет около 288,5 тысячи человек.

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