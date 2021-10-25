О нас
Report Georgia
Аудио новости

Renault превратил автомобиль в гостиничный номер

Renault превратил автомобиль в гостиничный номер Компания Renault превратила автомобиль в гостиничный номер, представив концепт-кар Suite №4 на базе классической модели Renault 4.
Бизнес
25 октября 2021 г. 13:33
Renault превратил автомобиль в гостиничный номер

Компания Renault превратила автомобиль в гостиничный номер, представив концепт-кар Suite №4 на базе классической модели Renault 4.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", над прототипом работал дизайнер Матье Леанне, который превратил кузов автомобиля в подобие комнаты в отеле. Кузовные панели заменили прозрачными вставками из поликарбоната, на крыше установили полупрозрачные солнечные батареи.

Решетку радиатора Renault 4 заменили вставкой из алюминия, поскольку концепт-кар получил электрическую силовую установку, кузов окрасили несколькими слоями краски, стилизованной под отделку цементом. Салон отделан тканью и бархатом, а также оснащен выдвижной скамейкой.

Напомним, Renault 4 выпускался с 1961 по 1992 годы в виде бюджетного универсала и недорогой коммерческой модели. В 2021 году в рамках 60-летия модели будет представлен концепт-кар по мотивам классического Renault 4 — автомобиль покажут в ноябре и он должен стать предшественником серийного электромобиля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Renault redesigns car into hotel room

Самое важное

Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции Губадлы
Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции "Губадлы"
25 октября 2021 г. 14:06
В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса
В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса
25 октября 2021 г. 09:42
Минул год со дня освобождения Губадлы
Минул год со дня освобождения Губадлы
25 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
24 октября 2021 г. 14:37
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
23 октября 2021 г. 18:29
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
22 октября 2021 г. 13:53
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
22 октября 2021 г. 13:45
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
22 октября 2021 г. 13:40
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
22 октября 2021 г. 12:27
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi