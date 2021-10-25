Renault превратил автомобиль в гостиничный номер

Компания Renault превратила автомобиль в гостиничный номер, представив концепт-кар Suite №4 на базе классической модели Renault 4.

Компания Renault превратила автомобиль в гостиничный номер, представив концепт-кар Suite №4 на базе классической модели Renault 4.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", над прототипом работал дизайнер Матье Леанне, который превратил кузов автомобиля в подобие комнаты в отеле. Кузовные панели заменили прозрачными вставками из поликарбоната, на крыше установили полупрозрачные солнечные батареи.

Решетку радиатора Renault 4 заменили вставкой из алюминия, поскольку концепт-кар получил электрическую силовую установку, кузов окрасили несколькими слоями краски, стилизованной под отделку цементом. Салон отделан тканью и бархатом, а также оснащен выдвижной скамейкой.

Напомним, Renault 4 выпускался с 1961 по 1992 годы в виде бюджетного универсала и недорогой коммерческой модели. В 2021 году в рамках 60-летия модели будет представлен концепт-кар по мотивам классического Renault 4 — автомобиль покажут в ноябре и он должен стать предшественником серийного электромобиля.