Renault планирует сократить 5 тыс. рабочих мест

Французский автопроизводитель Renault намерен сократить 5 тыс. рабочих мест в рамках плана руководства концерна по масштабной экономии средств.

Как передает Report, об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.

По ее информации, сокращение рабочих мест будет происходить не за счет увольнений, а за счет ликвидации должностей выходящих на пенсию сотрудников. Газета также сообщает, что компания согласилась вновь начать в городе Дуэ сборку моделей, которые ранее производились за пределами страны. Как напоминает издание, план по экономии будет представлен руководством Renault в пятницу.

Отметим, что компания Renault находилась в сложной ситуации еще до пандемии коронавируса, однако с ее началом вынуждена была закрыть все свои заводы. Продажи новых машин упали у корпорации в апреле в Европе на 76,3%.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на поддержку автомобильной отрасли власти намерены направить 8 млрд доллларов.