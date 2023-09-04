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Renault не в состоянии конкурировать с Tesla или ее китайскими конкурентами

Renault не в состоянии конкурировать с Tesla или ее китайскими конкурентами Renault не в состоянии конкурировать с Tesla или ее китайскими конкурентами.
Бизнес
4 сентября 2023 г. 06:34
Renault не в состоянии конкурировать с Tesla или ее китайскими конкурентами

Renault не в состоянии конкурировать с Tesla или ее китайскими конкурентами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил журналистам на немецкой международной автомобильной выставке главный технический директор французского автопроизводителя Джилл Ле Бурн.

"Хорошая стратегия - поддерживать цены и корректировать фиксированные затраты", - сказал он.

Ссылаясь на аналитиков UBS, агентство напоминает, что высокое влияние Renault в Европе делает ее одной из компаний, наиболее подверженных новой конкуренции в области электромобилей со стороны Tesla и ее китайских конкурентов.

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