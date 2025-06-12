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Ректор: UNEC лидирует в мире по темпам роста публикаций в научных базах

Ректор: UNEC лидирует в мире по темпам роста публикаций в научных базах Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) занимает первое место в мире по темпам роста публикаций в международных научных базах данных Web of Science и Scopus.
Бизнес
12 июня 2025 г. 11:41
Ректор: UNEC лидирует в мире по темпам роста публикаций в научных базах

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) занимает первое место в мире по темпам роста публикаций в международных научных базах данных Web of Science и Scopus.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор университета Адалят Мурадов на Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления.

По его словам, только в 2024 году сотрудники UNEC опубликовали 662 научные статьи на платформе Web of Science, на которые были сделаны 3 932 ссылки. В 2020-2024 годах научные статьи UNEC, опубликованные на платформе Web of Science, составили 19% от общего числа статей всех высших учебных заведений и научных учреждений Азербайджана за тот же период.

"По итогам текущего года доля публикаций UNEC в общем количестве публикаций из Азербайджана в базах данных Web of Science и Scopus составила 22,7%", - сообщил ректор.

Мурадов добавил, что в конференции в этом году принимают участие 57 исследователей из 24 стран, а 224 научные статьи, прошедшие отбор, были опубликованы в специальном сборнике.

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Версия на азербайджанском языке Ədalət Muradov: "UNEC elmi məqalələrin artım tempinə görə dünyada birinci yerdədir"

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